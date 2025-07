Fate rivivere il centro agevolazioni ai negozianti

Fate rivivere il cuore pulsante di Parabiago: il centro! L’amministrazione comunale lancia un’iniziativa concreta per rilanciare le attività commerciali locali con il progetto "Ripartiamo dalle piazze del commercio". Dal 7 luglio al 7 agosto 2025, i negozianti possono presentare domanda per ottenere agevolazioni economiche che faranno rinascere il tessuto commerciale e rafforzare la vitalità del territorio. Non perdere questa opportunità di crescita e rinascita!

L’amministrazione comunale di Parabiago punta sul rilancio dell’economia locale con una nuova misura a favore delle attività del territorio. Dal 7 luglio al 7 agosto 2025 sarà possibile presentare domanda per ottenere agevolazioni economiche nell’ambito dell’iniziativa "Ripartiamo dalle piazze del commercio", promossa in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio (Duc). Il provvedimento è destinato a sostenere concretamente le attività avviate nel 2023 o nel 2024, attraverso rimborsi relativi alla tassa rifiuti (Tari), ai diritti di segreteria e al canone per l’occupazione del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Fate rivivere il centro", agevolazioni ai negozianti

