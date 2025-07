Menesini all’Europa | L’acqua un diritto di tutti non il profitto di pochi

La prima questione – ha sottolineato Menesini – è riconoscere l'acqua come un diritto fondamentale, non come un prodotto da profitto. In un'Europa che si impegna a garantire equità e sostenibilità, è indispensabile agire subito per proteggere questo bene prezioso, affinché nessuno resti indietro e il futuro sia più sicuro per tutte le generazioni.

"L'acqua è un diritto, non un lusso. È un bene comune, non una merce. È un patto tra generazioni". Con queste parole Luca Menesini, presidente del gruppo PSE al Comitato europeo delle Regioni, ha aperto mercoledì scorso il suo intervento nella sessione plenaria a Bruxelles, durante il dibattito sulla resilienza idrica. Un discorso che chiama l'Europa a un'assunzione di responsabilità urgente e non rinviabile su questo tema. "La prima questione – ha spiegato Menesini – è che l'acqua deve essere gestita come bene comune e bene pubblico. Non possiamo accettare che il profitto di qualche azionista determini il prezzo o gli investimenti su una risorsa essenziale per la vita.

