Cultura e impresa si trovi l’equilibrio

In un mondo in continua evoluzione, cultura e impresa devono trovare il giusto equilibrio per prosperare insieme. Il Premio CULTURA + IMPRESA, organizzato da Federculture e The Round Table a Milano, testimonia come il mecenatismo culturale sia in ottima salute, rafforzando il dialogo tra aziende e progetti artistici. Un rapporto che, iniziato come sponsorizzazione, si sta evolvendo verso collaborazioni più profonde e significative, arricchendo entrambe le parti e contribuendo al progresso sociale e culturale del nostro Paese.

Il mecenatismo culturale è in buona salute. La conferma arriva anche quest’anno dal Premio CULTURA + IMPRESA, fondato da Federculture e da The Round Table, ospitato a Palazzo Edison a Milano, e che riconosce i migliori progetti realizzati con il sostegno delle aziende. Sponsorizzazioni, partnership, art bonus: il dialogo tra impresa e cultura è infatti sempre più serrato: "Inizialmente, la cultura vedeva l’impresa quasi solo come sponsor o finanziatore esterno. Ora, le aziende hanno capito il valore e vogliono un protagonismo maggiore. Un coinvolgimento eccessivo può però influenzare la produzione culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cultura e impresa, si trovi l’equilibrio

In questa notizia si parla di: cultura - impresa - trovi - equilibrio

Ariano Irpino ospita il Progetto BARCAMP: giovani, cultura, innovazione e impresa al centro del dibattito - Ariano Irpino si prepara ad accogliere il progetto Barcamp, un'importante iniziativa dedicata a giovani, cultura, innovazione e imprenditorialità .

La caponata è un equilibrio agrodolce che appartiene alla cultura siciliana. Noi la prepariamo rispettando la tradizione e poi lasciamo che sia tu a scegliere il tocco che te la farà (a)mare: Con il tonno, per chi ama i sapori decisi ? Con il pesce spada, per Vai su Facebook

Cultura e impresa, si trovi l’equilibrio; Sangalli: Le associazioni come ACA rappresentano un presidio insostituibile per le imprese: conoscono i territori, interpretano i cambiamenti, ascoltano i bisogni reali; Leadership e Intelligenza Artificiale: equilibrio tra tecnologia e valore umano.

Cultura e impresa, si trovi l’equilibrio - La conferma arriva anche quest’anno dal Premio CULTURA + IMPRESA, fondato ... Da ilgiorno.it

Cos'è la cultura d'impresa e come promuoverla - ItaliaOggi.it - Si può scegliere un’attività affine al core business dell’impresa o completamente differente, come può essere un corso di cucina, un’attività sportiva o una caccia al tesoro. Scrive italiaoggi.it