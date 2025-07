Greve l’opposizione va all’attacco | Il Comune ha perso 200mila euro

In piena estate, l’opposizione di Greve si scatena: il Comune avrebbe perso oltre 200mila euro di finanziamenti regionali per il lago Aib sul Monte San Michele. La mancata consegna del progetto definitivo ritarda un intervento fondamentale nel piano antincendi boschivi, alimentando le polemiche sulla gestione della giunta Sottani. È il momento di fare chiarezza su questa vicenda che rischia di compromettere la sicurezza e il futuro della comunità.

"In piena estate, arriva la notizia che il Comune ha perso un finanziamento regionale di oltre 200mila euro destinato alla sistemazione del lago Aib sul Monte San Michele. L’invaso, previsto nel piano antincendi boschivi, resta un miraggio a causa del ritardo nella consegna del progetto definitivo". A far scattare la polemica sulla giunta Sottani di Greve in Chianti, è il gruppo Immagina Greve. Che ripercorre le tappe del progetto dell’invaso. "Dopo la prima assegnazione nel 2022, il preventivo viene approvato nel febbraio 2023, ma il percorso si arena nella burocrazia, e la Regione revoca il contributo nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it