cerimonia per le vittime degli eccidi

Anche quest’oggi, come ogni anno, si alza forte "L’Urlo della Memoria", la cerimonia del ricordo, a distanza di 81 anni, dei 192 civili sterminati dai nazifascisti tra il 4 e l’11 luglio 1944. Le celebrazioni ricorderanno la serie di terribili massacri messi in atto dall’Unità Hermann Goering della Wehrmacht a Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Le Matole. Il programma si aprirà questa mattina alle 8,30 con la Santa Messa per i caduti nella Chiesa di San Donato a Castelnuovo, mentre le commemorazioni solenni proseguiranno alle 10,30 con la messa al Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, celebrata dal vescovo di Fiesole Stefano Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it