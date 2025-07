Mundys cresce ancora in Cile Acquisita nuova tratta della Ruta 5

Mundys conferma il suo impegno in America Latina con una nuova conquista in Cile, acquisendo la gestione della tratta Chacao–Chonchi sulla Ruta 5. Un passo strategico che rafforza la presenza globale del colosso delle infrastrutture, puntando a un futuro di crescita sostenibile e innovazione sulle strade sudamericane. Questa operazione segna un capitolo importante per Mundys, aprendo nuove opportunità di sviluppo e consolidando il suo ruolo come protagonista nel settore.

C’è un’Italia che corre sulle strade dell’America Latina. E lo fa con passo lungo e visione industriale. Mundys, il colosso globale delle infrastrutture, torna a colpire in Cile e lo fa con una mossa destinata a lasciare il segno nei bilanci e sulle mappe. Attraverso la controllata Grupo Costanera, e con il fondo canadese CPPIB come secondo azionista, si è aggiudicata la concessione per 50 anni della tratta autostradale Chacao–Chonchi, parte nevralgica della Ruta 5, l’arteria interurbana che attraversa il Paese da nord a sud. La nuova infrastruttura si estende per 126 chilometri e collega l’isola di Chiloé al continente, in una zona strategica tanto per la logistica quanto per lo sviluppo turistico e agroalimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mundys cresce ancora in Cile. Acquisita nuova tratta della Ruta 5

In questa notizia si parla di: mundys - cile - tratta - ruta

Mundys cresce ancora in Cile con nuova tratta Ruta 5 - Mundys amplia i suoi orizzonti in Cile, consolidando la sua presenza strategica nel settore autostradale.

Mundys si aggiudica concessione nuova tratta Ruta 5 in Cile Vai su X

Mundys si aggiudica concessione nuova tratta Ruta 5 in Cile; Mundys cresce ancora in Cile. Acquisita nuova tratta della Ruta 5; Come sfreccia Mundys in Cile.

Mundys cresce ancora in Cile. Acquisita nuova tratta della Ruta 5 - Mundys, il colosso globale delle infrastrutture, torna a colpire in Cile e lo fa con una mossa ... Segnala msn.com

Mundys, Grupo Costanera si aggiudica la gara per un’altra tratta della Ruta 5 in Cile - Mundys, tramite la controllata Grupo Costanera, si è aggiudicata la gara per la tratta Chacao- Si legge su msn.com