LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia il torneo di doppio misto

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si apre un emozionante capitolo a Wimbledon 2025 con il debutto di Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. La coppia azzurra affronta i tradizionali rivali britannici Julian Cash e Heather Watson, pronti a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni scambio, emozione e colpo decisivo di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale dell’esordio in questo Wimbledon 2025 di Sara Errani e Andrea Vavassori che, come ormai da diverso tempo nei tornei del Grande Slam, partecipano insieme nella categoria del doppio misto. L’esordio dei due tennisti azzurri sarà contro i britannici Julian Cash e Heather Watson: mentre il primo ha ormai formato una coppia ben consolidata con Lloyd Glasspool, la seconda nel corso degli ultimi mesi ha variato partner visto che la sua carriera è concentrata soprattutto sul singolare, con il Ranking WTA che la vede alla posizione numero 143. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto

In questa notizia si parla di: diretta - errani - vavassori - cash

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

Diretta Roland Garros, Sabalenka-Gauff la finale femminile. A Errani-Vavassori il doppio misto; Errani e Paolini trionfano nel doppio al Roland Garros: battute Danilina-Krunic 6-4, 2-6, 6-1; A Parigi la sfida dei fantastici 4: Musetti e Sinner, due assi azzurri contro Alcaraz e Djokovic - Roland Garros, singolare maschile: i risultati.

DIRETTA/ Errani/Vavassori Townsend/King (risultato finale 2-0): gli azzurri hanno vinto Roland Garros 2025! - IlSussidiario.net - La diretta Errani/Vavassori Townsend/King prende il via: come detto, la speranza è che questa finale di doppio misto al Roland Garros 2025 sia solo la prima, domani sarà il giorno in cui ... Scrive ilsussidiario.net

Wimbledon, Errani e Vavassori in doppio misto: debutto contro Watson/Cash - Sara Errani e Andrea Vavassori inseguono a Wimbledon il loro terzo titolo Slam in doppio misto, il secondo consecutivo. Come scrive sport.tiscali.it