Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 4 luglio ordine delle partite tv streaming

Se sei appassionato di calcio femminile, non perdere le emozioni degli Europei 2025 in Svizzera! Oggi, venerdì 4 luglio, si accendono i riflettori su due sfide imperdibili, tra cui il derby nordico tra Danimarca e Svezia alle 18:00. Scopri orari, ordine delle partite e come seguire in TV e streaming questa giornata di grande calcio, perché il torneo continua a regalarci momenti indimenticabili!

Proseguono i Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in Svizzera. In occasione della giornata di oggi, venerdì 4 luglio, assisteremo come da tradizione a due incontri, in questo caso validi per il raggruppamento C. Si preannuncia uno spettacolo gradevole per la sfida delle 18:00, in cui andrà in scena un derby nordico in cui si scontreranno Danimarca e Svezia. Attenzione in tal senso alla squadra giallo-blu, formazione dalla grande tradizione in possesso di qualità tecniche con cui può davvero fare male alle avversarie. Discorso speculare per la Germania che, forte degli otto titoli continentali conquistati in precedenza, è pronta a sfidare la Polonia nella partita serale delle 21:00. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 4 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

In questa notizia si parla di: europei - calcio - femminile - luglio

