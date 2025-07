Concorso Esa | Perché inserito il limite d’età?

La recente interrogazione di Fabio Viventi, capogruppo di Forza Italia, rivela l’importanza di comprendere i motivi dietro al limite d’età imposto nel concorso ESA. Questa decisione solleva dubbi e curiosità sulla trasparenza e sull’equità delle procedure di selezione pubblica. È fondamentale analizzare le ragioni di questa scelta, che potrebbe influenzare significativamente la partecipazione dei candidati. Ma perché è stato inserito questo limite?

Fabio Viventi, capogruppo consiliare di Forza Italia, ha presentato una interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, sull'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami emanato dall'Esa srl Ecoservizi Appennino. La società, di proprietà esclusiva del Comune, gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed opera anche in diversi altri settori connessi alla gestione comunale, vuole formare una graduatoria per il reclutamento di "impiegati dell'area contabile e finanziaria, addetti ad attività amministrativecontabili e fiscali riferite alla gestione aziendale, alla predisposizione del bilancio e di tutti gli adempimenti contabili, finanziari e fiscali, assistenza di organi societari, controllo costi aziendali, predisposizione budget, cura riscossioni e pagamenti"; ed ha posto il limite di età "non superiore ai 45 anni".

