Finta vendita online di un trattore Tre persone denunciate per truffa

Una truffa online smascherata a Copparo: tre persone, tra cui due giovani e un uomo di origini straniere, sono state denunciate per aver incantato un sessantenne con una finta vendita di un trattore usato. La loro astuta truffa, basata su annunci falsi, ha messo a rischio un residente locale. Questa vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia importante essere vigili nel mondo digitale, dove le apparenze spesso ingannano.

Due ragazzi poco più che ventenni ed un trentacinquenne di origine straniera, sono stati denunciati dalla stazione di Copparo per truffa mediante il raggiro della falsa vendita di beni sul mercato online. Il malcapitato è un sessantenne residente nel copparese che, nello scorso mese di febbraio, aveva notato in vendita su una piattaforma dell’ e-commerce un trattorino usato, per giardini e terreni di piccole dimensioni, al prezzo allettante di 1.900 euro. La società che lo aveva messo in vendita si presentava come sede legale in Puglia e, una volta mostratosi interessato, ne era nato uno scambio di messaggi mediante WhatsApp dove l’interlocutore gli aveva garantito di essere in grado di effettuare la spedizione aggiungendo 200 euro al prezzo di vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finta vendita online di un trattore. Tre persone denunciate per truffa

In questa notizia si parla di: vendita - truffa - finta - trattore

Truffa sulla vendita della Bmw: 65enne di Brignano si barrica nell’auto, denunciate tre persone - Una truffa ingannevole sulla vendita di una BMW a Treviglio ha rischiato di perdere un 65enne di Brignano Gera d’Adda, ma la sua prontezza e determinazione hanno evitato il peggio.

Finta vendita online di un trattore. Tre persone denunciate per truffa; Trattore in vendita online a basso prezzo, ma è una truffa, ecco cosa è successo.

Fingono di vendere trattore, denunciati per truffa - Il Mattino - Avevano finto di vendere un trattore ad un'imprenditrice di Baselice, per questo due calabresi di 66 e 40 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa. Come scrive ilmattino.it

Acquista trattore online, agricoltore irpino truffato da una calabrese - Pensava di aver fatto un affare, invece, è rimasto vittima di una truffa ben orchestrata. Segnala msn.com