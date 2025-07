Braccio di ferro sul parcheggio È caos davanti al centro estivo

Il caos nel parcheggio davanti all’oratorio durante il centro estivo sta raggiungendo livelli insostenibili, trasformando l’area in un vero e proprio campo di battaglia per le auto. Mentre l’amministrazione ha investito in infrastrutture come pista ciclabile e zone pedonali, molti genitori preferiscono il comfort del volante, aggravando la situazione. È ora di trovare soluzioni efficaci per garantire sicurezza e ordine, proteggendo bambini e ragazzi da questo incessante braccio di ferro.

Se fino a qualche settimana fa il problema si verificava davanti alle scuole, ora l’affollamento disordinato di auto si verifica davanti all’oratorio, per l’entrata e l’uscita di bambini e ragazzi dal centro estivo. Di arrivare a piedi o in bici non se ne parla nemmeno, nonostante nei mesi scorsi l’amministrazione abbia effettuato un sostanzioso intervento di riqualificazione della zona di via San Quirico con la creazione di pista ciclabile e parcheggi (riducendo però i posti auto ). Nei giorni scorsi, all’ingresso del parcheggio pubblico davanti all’oratorio è anche spuntato un cartello “fai da te”, successivamente rimosso, e sono stati posizionati paletti per una eventuale catenella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Braccio di ferro sul parcheggio. È caos davanti al centro estivo

