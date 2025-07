Il 9 apre l’Arena della balle di paglia Attesi Bucci Kruger e Rezza

Dal 9 al 15 luglio, l’incantata Arena delle Balle di Paglia di Primola si trasforma ancora una volta in un palcoscenico emozionante, con grandi attesi come Bucci, Kruger e Rezza. Intitolata “Don Chisciotte della paglia”, questa diciassettesima edizione promette di sorprendere e coinvolgere pubblico e artisti. E come sempre, tutto inizia all’alba: la raccolta delle balle, un rito collettivo che dà il via a un festival unico nel suo genere.

È intitolata ’Don Chisciotte della paglia’ la diciassettesima edizione dell’ Arena delle balle di paglia di Primola, in programma a Cotignola, da mercoledì 9 a martedì 15 luglio. Come ogni anno, l’arena effimera ideata dall’associazione Primola di Cotignola prenderà domani mattina, con la raccolta delle balle nel podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra alle 6 del mattino. La raccolta delle balle (che è volontaria e per partecipare non c’è da fare altro che presentarsi domani mattina) sarà accompagnata dal concerto fra lingue e dialetti di Luisa Cottifogli, Gabriele Bombardini e Vincenzo De Ritis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 9 apre l’Arena della balle di paglia. Attesi Bucci, Kruger e Rezza

Acque e miracoli a Tebano: tre giorni di eventi come anteprima dell'Arena delle Balle di Paglia di Cotignola Saranno organizzate escursioni lungo il Senio e diverse offerte culturali al Polo Tecnologico che dalla scorsa estate è entrato a far parte della gestione

