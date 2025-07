La discoteca Nrg torna in pista Si parte con la serata Afromusic

La discoteca NRG torna in pista per riscoprire l’energia dell’estate 2025 con un’apertura travolgente: questa sera, si parte con Afromusic, un’esplosione di suoni afro, tribali e caraibici. Tre notti, tre atmosfere uniche, e un format che unisce live, DJ set e percussioni dal vivo, dove il ritmo diventa protagonista e i piedi nudi sono il nuovo dress code. I...

In riviera riapre la storica discoteca Nrg che questa estate riscopre l’insegna del Club Paradiso. Da questo fine settimana si inaugura la stagione estiva 2025, centrata su tre notti settimanali, venerdì, sabato e domenica; ciascuna pensata con un programma diverso. Si inizia questa sera con la serata Afromusic, in un mix di suoni afro, tribali e caraibici. Un format che miscela live, dj set e percussioni dal vivo, dove si balla a piedi nudi. I protagonisti della serata sono i collettivi Afrocircus, Timbalada e Afro Dylan, insieme a una squadra di Dj affermati e artisti come Fadi Nakhele, Fabia Cantiere Samba, Ops Band e Caracoles Brazil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La discoteca Nrg torna in pista. Si parte con la serata Afromusic

In questa notizia si parla di: serata - discoteca - afromusic - torna

Lorenzo Cristea, «il decesso in pochi secondi» dopo la serata in discoteca: dieci coltellate, quella mortale gli ha reciso l'aorta. Ha provato a difendersi. L'amico colpito 6 volte - Lorenzo Cristea è tragicamente deceduto dopo una serata in discoteca, colpito mortalmente da dieci coltellate.

Venerdì 20 Giugno - torna al @repub_onthebeach per la Notte più rosa dell’anno! : ritmo caldo, piedi nudi, drink freddi.Ti aspettiamo con l’outfit più rosa che hai! #fataroba #afrosullasabbia #afromusic Vai su Facebook

La discoteca Nrg torna in pista. Si parte con la serata Afromusic; Nrg Disco: Tutti i Frutti, Afromusic e United Sound. Ovver tre notti, un’unica estate da ballare; Afro music: afro e ritmi caraibici per la serata con deejay Marzio.

La discoteca Nrg torna in pista. Si parte con la serata Afromusic - Da questo fine settimana si inaugura la stagione estiva 2025, centrata su tre notti settimanali, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Incidente dopo una serata in discoteca, muore Anna Teresa: aveva 21 anni - Corriere Adriatico - Anna Teresa Ciccone, originaria di Nola, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Scrive corriereadriatico.it