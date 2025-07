Come per il Superbonus nell’edilizia anche il Tax credit ai film ha eliminato i controlli e attirato le truffe

Come il superbonus nell'edilizia, anche il tax credit per i film ha attirato truffe e scandali, eliminando i controlli e lasciando spazio a spericolate operazioni fraudolente. Dopo il caso Kaufmann, Nicola Borrelli è stato indicato come capro espiatorio, portando alle sue dimissioni da direttore generale del Cinema al Ministero della Cultura. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione e la trasparenza di un settore in fermento.

Alla fine un capro espiatorio per lo scandalo del Tax credit dopo il "caso Kaufmann" è stato trovato Nicola Borrelli, dimessosi da direttore generale per il Cinema al ministero della Cultura.

