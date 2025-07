Oggi chiude la kermesse Cinè

Oggi si chiude con entusiasmo Cinè, la kermesse promossa da Anica che celebra l’eccellenza dell’industria cinematografica italiana al Palazzo dei Congressi di Riccione. Un’occasione unica per scoprire in anteprima assoluta le novità e i titoli più attesi delle principali case di distribuzione, con ospiti di rilievo come Diego Abatantuono e Geppi Cucciari. La giornata si apre con PiperFilm, che porterà emozioni e sorprese, consolidando ancora una volta il ruolo centrale del cinema italiano nel panorama internazionale.

Si chiude oggi Cinè, la manifestazione promossa da Anica che mette in evidenza l’industria cinematografica italiana. Tantissimi gli ospiti al Palazzo dei Congressi di Riccione, per presentare in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione. Dopo gli ospiti di ieri, fra gli altri Diego Abatantuono e Geppi Cucciari, oggi la giornata inizia con la PiperFilm, che porterà in sala Concordia Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per ’Tutta colpa del rock’ di Andrea Jublin, Claudio Amendola per ’Fuori la verità’ di Davide Minnella e Edoardo Leo con ’Per te’ di Alessandro Aronadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it