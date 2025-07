Gedi è in vendita

La vendita del gruppo Gedi sta entrando nella fase operativa ed è sottoposta ad alcune condizioni, finanziarie ed editoriali. Quanto valutare nel suo complesso il gruppo editoriale. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gedi è in vendita

