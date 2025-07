I sindacati | Pir promosso | E in futuro va pensato vicino al pronto soccorso

I sindacati PIR promuovono un futuro in cui il pronto soccorso sia più vicino ai cittadini, sostenendo che polemiche e tentativi di blocco rallentano l’innovazione. "Basta polemiche, si dia tempo alla sperimentazione nell’interesse dei cittadini", affermano Cgil, Cisl e Uil di Prato. Con oltre 250mila utenti, il territorio richiede soluzioni efficaci: è prioritario pensare a un modello di assistenza più accessibile e rapido, per garantire sicurezza e qualità.

