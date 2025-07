Minaccia di buttarsi Scatta la mobilitazione per salvare la donna

Una scena di tensione e solidarietà ha coinvolto ieri a Rimini, quando una donna di 50 anni, seduta sul parapetto del canale in piazza sull’Acqua, ha minacciato di compiere un gesto estremo. Immediata la mobilitazione di vigili del fuoco, polizia e 118, che hanno fatto di tutto per convincerla a scendere e trovare una via di uscita. La loro tempestività ha fatto la differenza, dimostrando come l’unione possa salvare una vita.

Una mobilitazione imponente di mezzi e soccorritori - vigili del fuoco, polizia di Stato e 118 - nella piazza sull'Acqua, a due passi dal ponte di Tiberio. Lì dove ieri, verso le 11.15, è scattato l'allarme per paura che una donna di 50 anni potesse compiere un gesto estremo, gettandosi di sotto. Stando ad una prima ricostruzione, la donna – residente a Rimini – si sarebbe seduta sul parapetto che si affaccia sul canale, manifestando l'intenzione di volersi buttare. Un comportamento che ha immediatamente destato la preoccupazione del marito, che si trovava insieme a lei in quel momento, anche in considerazione di precedenti difficoltà psicologiche.

