Uno scambio d’arte e umano a Reggello.

Un meraviglioso incontro tra arte e umanità si è svolto a Reggello, trasformando un semplice spettacolo teatrale in un autentico scambio di emozioni e amicizia. I ragazzi dell’Oda Farm Community e gli studenti dell’Istituto Del Puglia di Figline hanno condiviso un percorso creativo, realizzando scenografie in cartapesta per il progetto teatrale. L’ispirazione nasce dalla volontà di unire diversità e talento, dimostrando che la collaborazione può aprire strade nuove e sorprendenti...

di Manuela Plastina Uno spettacolo teatrale è diventato uno scambio di arte e di amicizia, nel connubio creatosi tra i ragazzi dell’ Oda Farm Community e gli studenti dell’ istituto Del Puglia di Figline. I dieci ospiti della struttura per disabili di Reggello per tutto l’anno hanno collaborato con gli studenti della IVB della scuola elementare figlinese: hanno realizzato in cartapesta le scenografie per il loro progetto teatrale. L’ispirazione è stata quella del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Ne sono nate delle opere di artigianato davvero belle. Sono andate ad arricchire lo spettacolo scritto da Massimo Repetti, ex insegnante della Del Puglia in pensione, come rivisitazione della celebre favola francese che vuole ricordare la bellezza e l’importanza della lettura, capace di rendere eterni i sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it