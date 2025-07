Un gioiello nascosto La diga del Paradone riattivata dai volontari

Un gioiello nascosto si risveglia: la diga del Paradone, riattivata dai volontari, torna a vivere dopo quarant’anni. Le sue paratie si alzano e si abbassano, lasciando che l’acqua scorra libera nei canali, ricreando un’atmosfera d’altri tempi. È come un viaggio nel passato, un ritorno all'epoca in cui Lecco brillava come la "Manchester del lago". Un evento che rivela una pagina affascinante della nostra storia industriale, da scoprire e valorizzare.

Dopo quarant’anni, la diga è tornata a riempirsi, le paratie ad alzarsi e abbassarsi e l’acqua a scorrere nei canali. Proprio come nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, quando la corrente del fiume era l’unica forza motrice per alimentare telai, magli, macine. È stato come un viaggio a ritroso nel tempo, fino all’epoca della rivoluzione industriale, quando Lecco era considerata una sorta di Manchester del lago, con setifici, stabilimenti tessili, fucine e ferriere. A far rivivere un pezzo di storia di Lecco sono stati i volontari di Officina Gerenzone, i custodi della memoria del Gerenzone, uno dei torrenti che attraversa la città, lungo cui e grazie a cui Lecco è diventata grande. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un gioiello nascosto. La diga del Paradone riattivata dai volontari

