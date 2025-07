Disabili mai maltrattati | assolti i 15 imputati

Un importante traguardo per la giustizia e i diritti delle persone più vulnerabili: tutti assolti i 15 operatori di Villa Donini accusati di maltrattamenti. Il giudice ha stabilito che "il fatto non sussiste", confermando l’impegno a tutelare la dignità degli ospiti. La verità è stata riconosciuta, e ora si apre un nuovo capitolo di speranza e rispetto. Perché la tutela dei disabili deve sempre prevalere sulla presunzione di colpa.

Tutti assolti "perché il fatto non sussiste" gli operatori di Villa Donini, a processo accusati di maltrattamenti aggravati nei confronti degli ospiti della struttura per disabili dove prestavano servizio. Ieri il gup Andrea Romito ha assolto con formula piena i dieci imputati, che avevano scelto di essere processati con rito abbreviato. Nel corso dell’udienza il giudice ha inoltre disposto il non luogo a procedere, sempre con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, al termine dell’udienza preliminare nei confronti di altre cinque imputate che avevano invece optato per il rito ordinario. Un’ultima imputata, infine, aveva già patteggiato una condanna a due anni, con pena sospesa, mentre per le 10 persone processate in abbreviato la pm Manuela Cavallo aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi, sempre con pena sospesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it