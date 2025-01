Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: fasi di studio in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Ace al centro.40-15comanda da fondo, ma mette in rete il diritto incrociato.40-0 Ace al centro.30-0 Generoso Dein difesa,chiude lo scambio con una difficilissima demi-volée di rovescio.15-0vince lo scambio sulla diagonale di rovescio.Si riparte.Match interrotto. Il giudice di sedia sta parlando al telefono con gli organizzatori.1-1 Lunga la risposta di diritto dell’italiano.40-30 Altro errore di rovescio di, stavolta lungo. Un gratuito insolito.30-30 Rovescio profondo di, in rete il rovescio lungolinea di De.30-15 In rete il rovescio incrociato dell’azzurro.15-15 Risposta vincente dicon il diritto a sventaglio.15-0 Diritto in contropiede dell’o,rischia di scivolare.