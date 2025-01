Movieplayer.it - Doctor Strange non sarà presente in tutti i prossimi film del MCU, Benedict Cumberbatch svela il suo futuro

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, in una nuova intervista, ha parlato deldineiprogetti del MCU.hato qualche dettaglio deldiall'interno del Marvel Cinematic Universe in una nuova intervista. Il personaggio, cometo dalla star britannica, nonincapitoli della saga tratta dai fumetti. Gli spoiler condivisi daDopo essere apparso in ben seidello studio,ha rivelato chenoncoinvolto in Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale nel 2026. La star britannica ha spiegato che la storia del suo personaggio non è in linea con questa parte della storia e, al contrario,una presenza significativa .