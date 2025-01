Metropolitanmagazine.it - James Gunn spiega come i DC Studios differenzieranno i DC Elseworlds dal DCU

Quando i co-direttori dei DCe Peter Safran hanno annunciato la loro serie di film e serie TV, il duo dinamico ha rivelato un universo cinematografico interconnesso: il nuovo DCU. Mentre progetti imminentiSuperman , Supergirl: Woman of Tomorrow , Clayface , The Brave and the Bold , Peacemaker e Lanterns esistono tutti e sono ambientati nello stesso universo condiviso di Creature Commandos, altri film basati sui fumetti DC coesisteranno nelle sale: quelli appartenenti al DC. “Il DCU è un multiverso, ma ci concentreremo su un universo di quel multiverso“, hato Safran quando ha svelato il Capitolo 1: Dei e mostri nel 2023. “E se qualcosa non è DCU, lo renderemo molto chiaro“.Ad esempio filmJoker: Folie à Deux (che non ha coinvolto i DC) e The Penguin della HBO, uno spin-off del film The Batman che si svolge nella sua continuity (insieme al suo sequel prodotto dai DC, The Batman: Parte II).