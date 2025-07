Il bilancio del Consorzio Utile al welfare aziendale

celebrando così quattro decenni di impegno e solidarietà. In un mondo in continua evoluzione, il Consorzio dimostra che il successo può andare di pari passo con l’etica e la responsabilità sociale, rafforzando il legame tra azienda e comunità. Questa scelta strategica non solo valorizza i propri dipendenti, ma punta a creare un modello di welfare sostenibile e innovativo, capace di ispirare altri a seguire il suo esempio.

In occasione dei suoi 40 anni d’attività, il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena chiude il bilancio in positivo e sceglie di destinare parte dell’utile d’esercizio al welfare aziendale, introducendo misure concrete a sostegno del benessere dei lavoratori delle cooperative socie e della propria struttura tecnica. Rimborsi per spese familiari, buoni acquisto e strumenti di conciliazione vita-lavoro sono solo alcune delle azioni previste, pensate per rispondere ai bisogni reali di chi ogni giorno contribuisce alla costruzione e al funzionamento della rete. Oggi fanno parte del Consorzio cinque cooperative sociali: L’Accoglienza, L’Aquilone, CavaRei, Lamberto Valli, Paolo Babini, l’associazione Amici di Don Dario e il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio del Consorzio. Utile al welfare aziendale

