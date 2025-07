Il sound dei Linkin Park e i Pinguini Tattici | una settimana di tributi

Preparati a vivere un evento unico che celebra la musica in tutte le sue sfumature: dai potenti sound dei Linkin Park e i tributi ai Pinguini Tattici Nucleari, alle emozioni del rock alternativo californiano, fino alle hit italiane e internazionali degli anni ‘80 e ‘90. Con musica dal vivo, birra a volontà e un ospite d’eccezione, gli ultimi cinque giorni del Beer Fest Carate promettono un’esperienza indimenticabile. La festa sta per iniziare!

L’alternative-rock ai confini col metal di una band californiana che ha fatto storia. Le canzoni del gruppo indie pop italiano di maggior successo di questi anni, il rock internazionale dei Queen e le hit tutte da ballare degli anni ‘80 e ‘90 guidati da un’ospite d’eccezione. Musica dal vivo, birra a volontà e tanto divertimento negli ultimi cinque giorni del Beer Fest Carate, in corso di svolgimento nell’area di via Vicinale dell’Immacolata. La settimana finale della kermesse si aprirà mercoledì sera con gli amanti del nu-metal che potranno scatenarsi con un emozionante “ Tributo ai Linkin Park “ che avrà per protagonisti i Living Theory: la band ripercorrerà con energia e furia rock i pezzi più belli del gruppo di Mike Shinoda e del compianto Chester Bennington. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it