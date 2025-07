Atalanta gli abbonamenti vanno sold out in poco più di un’ora | toccata quota 15.300

Morale, anche quest’anno la passione degli tifosi atalantini si conferma inarrestabile. La corsa agli abbonamenti si è conclusa in un lampo, dimostrando come l’amore per l’Atalanta non conosca pause né limiti. Includendo tradizione, speranza e un pizzico di fortuna, la seconda fase della campagna si è rivelata un vero e proprio successo, lasciando tutti con la voglia di essere sempre più vicini alla loro squadra del cuore.

C’è chi si è organizzato per andare in ricevitoria la mattina stessa, chi ha scelto di fare la coda fuori dal punto vendita del Gewiss Stadium trascorrendo anche la notte accampato, chi ha tentato la fortuna online. Alla fine, un migliaio di fortunati si sono accaparrati gli ultimi abbonamenti disponibili in vendita libera. Di fatto la seconda fase della campagna è durata poco più di un’ora, prima di andare sold out. Morale, anche quest’anno la casa dell’ Atalanta si preannuncia essere quasi sempre oltre quota 20mila. La certezza, al 13 luglio, è che saranno in almeno 15.300, tante quante le tessere stagionali sottoscritte per le 20 partite, 19 di campionato più l’ottavo di finale di Coppa Italia, che sarà sicuramente in casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, gli abbonamenti vanno sold out in poco più di un’ora: toccata quota 15.300

In questa notizia si parla di: atalanta - abbonamenti - sold - poco

Atalanta, già oltre 11mila gli abbonamenti rinnovati - L’entusiasmo intorno all’Atalanta non si ferma: a soli sei giorni dall’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, già oltre 11.

Vendita libera chiusa in un'ora: sold out gli abbonamenti 2025/2026 ? #Atalanta Vai su X

L'Atalanta pesca dal Villa Valle: arriva Samir Mouisse - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Atalanta, chiusa con il tutto esaurito la campagna abbonamenti; Atalanta, abbonamenti già esauriti: 15.300 posti venduti; Campagna abbonamenti: 11.049 tessere rinnovate in sei giorni, pienone nel mirino.

Atalanta, chiusa con il tutto esaurito la campagna abbonamenti - 300 le tessere sottoscritte: confermati i numeri della scorsa stagione. Riporta ecodibergamo.it

Atalanta, campagna abbonamenti chiusa a tempo di record: 15.300 iscrizioni per la stagione 2025/2026 - Atalanta, chiusa in largo anticipo la campagna abbonamenti: al primo giorno di vendita libera subito sold out con 15. Scrive calcionews24.com