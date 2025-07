Riqualificazione e arte nei sottopassi ferroviari

Un progetto innovativo trasforma i sottopassi ferroviari di Porto in veri e propri poli di arte, cultura e socialità. Via De Gasperi e via Loreto saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che va ben oltre il semplice restauro: un'iniziativa che coniuga decoro urbano, funzionalità e un forte contenuto sociale. Il sindaco Andrea Michelini annuncia che i lavori partiranno a fine estate, portando nuova vita e colore in questi spazi fondamentali per la comunità.

I sottopassi pedonali ferroviari di via De Gasperi e via Loreto saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che andrà ben oltre il semplice rifacimento strutturale. Si tratta, infatti, di un progetto che unisce decoro urbano, funzionalità e contenuto sociale. Lo dichiara il sindaco Andrea Michelini (nella foto), che annuncia quali lavori scatteranno a fine estate per riqualificare i due sottopassi pedonali presenti a Porto Recanati. "Sarà anche previsto l'intervento artistico di Carlo Cicarè, in arte Morden Gore – dice il primo cittadino portorecanatese –, chiamato a realizzare due opere murali dal forte impatto visivo e simbolico: il sottopasso sud ospiterà un'opera sul tema della violenza contro le donne, realizzata in collaborazione con la Cgil di Macerata, mentre il sottopasso nord celebrerà il valore del rispetto ambientale".

