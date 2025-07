Tutti i segreti per non far sciogliere il trucco anche al mare

Se desideri mantenere un trucco impeccabile anche sotto il sole e il mare, non temere: con qualche strategia mirata e i prodotti giusti, potrai sfoggiare un look fresco e duraturo tutto l’estate. Scopri i segreti delle esperte per un make-up che resiste all’acqua, al sudore e alle alte temperature, senza rinunciare alla tua bellezza naturale. Ecco come fare!

In estate sembra impossibile evitare che ciò che si applica sul viso scivoli via in pochi minuti. Eppure, diminuendo gli strati, e scegliendo prodotti e strumenti idonei ci si può riuscire. Parola di esperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutti i segreti per non far sciogliere il trucco anche al mare

