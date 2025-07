Pieve la nuova emergenza Palazzi in ristrutturazione nel mirino dei malviventi | Truffe in giacca e cravatta

In un momento in cui le ristrutturazioni immobiliari sono al centro di attenzione, Pieve si trova a fronteggiare una nuova minaccia: i ladri travestiti da tecnici per approfittare delle emergenze edilizie. La recente ondata di furti durante i lavori del Superbonus 110% ha acceso l'allarme tra i residenti e le autorità . È fondamentale restare vigili e informati per proteggere le proprie case da truffatori in giacca e cravatta, pronti a colpire nel momento più vulnerabile.

Allarme furti in via dei Pini: finti tecnici si introducono nelle case durante i lavori del Superbonus 110%. È massima l’allerta nel Comune di Pieve dopo che ieri mattina si è verificato un furto in via Leoncavallo, in una delle palazzine interessate dagli interventi legati al Superbonus 110%. A lanciare l’allarme è stato direttamente il sindaco Pierluigi Costanzo, che ha informato i cittadini della presenza di ladri di appartamento che si introducono nei portoni e negli appartamenti fingendosi dipendenti delle ditte incaricate dei lavori. "Sono stato informato che sono in circolazione ladri di appartamento che riescono ad accedere agli appartamenti fingendosi dipendenti dell’impresa che sta eseguendo i lavori 110% - ha spiegato il sindaco Costanzo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pieve, la nuova emergenza. Palazzi in ristrutturazione nel mirino dei malviventi: "Truffe in giacca e cravatta"

In questa notizia si parla di: pieve - emergenza - palazzi - ristrutturazione

Sulle strade è emergenza sicurezza, ma la burocrazia blocca l?autovelox alla Pieve - Sulle strade di Macerata, l'emergenza sicurezza è ormai un grido d'allarme, ma la burocrazia continua a bloccare l'installazione dell'autovelox in contrada Pieve, una delle zone più a rischio.

Pieve, la nuova emergenza. Palazzi in ristrutturazione nel mirino dei malviventi: Truffe in giacca e cravatta; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati; A Pieve Emanuele scoppia il caso multe dopo la valanga di sanzioni nel parcheggio di via dei Pini.

Pieve, la nuova emergenza. Palazzi in ristrutturazione nel mirino dei malviventi: "Truffe in giacca e cravatta" - L’allarme del sindaco: lavori del 110% come scusa per intrufolarsi nelle case "Si fingono dipendenti dell’impresa", coppia messa in fuga dai residenti. Come scrive ilgiorno.it

Emergenza degrado: San Donato e Pieve Emanuele si svuotano e spuntano ... - Emergenza degrado: San Donato e Pieve Emanuele si svuotano e spuntano le discariche Rifiuti nelle strade del centro. Si legge su ilgiorno.it