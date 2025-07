Due pranzi di pesce scroccati agli chalet Fermati e denunciati

Due uomini del Fermano, già noti per aver scroccato due pranzi di pesce presso gli chalet di Porto Potenza, sono stati fermati e denunciati dalle forze dell'ordine. Dopo aver consumato un pasto da oltre 200 euro senza pagare, avevano tentato di ripetere l'azione allo chalet Nettuno, ma questa volta sono stati intercettati e arrestati dai carabinieri. La loro audace bravata si è conclusa con un esito inaspettato: la legge ha avuto l’ultima parola.

Erano andati al balneare Giamirma di Porto Potenza, concedendosi un pranzo di pesce da oltre 200 euro. Ma finito il pasto, erano scappati senza pagare. Martedì i due uomini, un 48enne e un 49enne del Fermano, avevano cercato di fare lo stesso scroccando un altro pranzo allo chalet Nettuno. Tuttavia, dopo essere fuggiti e saliti su un treno, sono stati bloccati dai carabinieri della caserma locale, guidati dal maresciallo capo Alessio Alberigo, e denunciati per insolvenza fraudolenta. I due erano già noti alle forze dell’ordine, perché sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Potenza Picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due pranzi di pesce scroccati agli chalet. Fermati e denunciati

In questa notizia si parla di: pesce - chalet - denunciati - pranzi

Due pranzi di pesce scroccati agli chalet. Fermati e denunciati; Mangiano pesce, bevono 3 bottiglie però non vogliono pagare: denunciati; Mangiano pesce e bevono tre bottiglie di vino, però non vogliono pagare: denunciati.

Due pranzi di pesce scroccati agli chalet. Fermati e denunciati - Erano andati al balneare Giamirma di Porto Potenza, concedendosi un pranzo di pesce da oltre 200 euro. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Porto Potenza, pranzano in due chalet e fuggono senza pagare: subito smascherati dai carabinieri - POTENZA PICENA Avevano pranzato in due chalet e poi erano scappati via senza pagare: smascherati grazie alle telecamere di sorveglianza. Scrive corriereadriatico.it