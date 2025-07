La nomina in Aler Milano I comitati inquilini a Fontana | Rivogliamo Sala presidente

Oltre trenta Comitati degli Inquilini di Milano si sono uniti nel chiedere a Attilio Fontana di rivotare Angelo Sala come presidente di Aler Milano. Da Barona a Niguarda, passando per Bruzzano, questa mobilitazione testimonia una vasta richiesta di continuità e fiducia. La loro voce, forte e unanime, potrebbe davvero fare la differenza nel futuro dell’ente che gestisce il patrimonio abitativo milanese. Ma cosa c’è dietro questa chiamata?

Oltre trenta Comitati degli inquilini hanno inviato ad Attilio Fontana mail nelle quali esprimono apertamente il loro sostegno al ritorno di Angelo Sala alla presidenza di Aler Milano. Tra quanti hanno scritto all’indirizzo di posta elettronica del governatore lombardo ci sono il Comitato Autogestione di via Russoli, nel quartiere Barona, il Comitato delle Case rosse di Niguarda, quello di via Giulio Belinzaghi e, ancora, quello di Bruzzano, del Lorenteggio e del quartiere dei giornalisti. Tutti convinti che Sala sia la scelta migliore "perchĂ© conosce la macchina di Aler, conosce i quartieri della cittĂ , ha dimostrato di ascoltare i comitati e di poter risolvere qualche problema". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nomina in Aler Milano. I comitati inquilini a Fontana: "Rivogliamo Sala presidente"

In questa notizia si parla di: sala - aler - milano - comitati

Lega divisa sulla presidenza di Aler. Mognaschi a Roma, derby Rizzi-Sala - Le tensioni interne alla Lega si fanno sentire, con il futuro di Aler Milano al centro di una saga politica che si infittisce.

Milano | San Siro – Nuovo Stadio: la trattativa si arena: il Comune pretende garanzie da Inter e Milan Vai su Facebook

La nomina in Aler Milano. I comitati inquilini a Fontana: Rivogliamo Sala presidente; Lega divisa sulla presidenza di Aler. Mognaschi a Roma, derby Rizzi-Sala; Aler Milano, 7,5 milioni di interventi per le Case Bianche di via Salomone.

La nomina in Aler Milano. I comitati inquilini a Fontana: "Rivogliamo Sala presidente" - Oltre una trentina di sodalizi hanno inviato mail al governatore lombardo per chiedere il ritorno in viale Romagna dell’ex numero uno, inviso a Salvini. ilgiorno.it scrive

Lega divisa sulla presidenza di Aler. Mognaschi a Roma, derby Rizzi-Sala - Il numero uno dell’azienda milanese è stato nominato nel Cda di una società di Cassa Depositi Prestiti. Come scrive msn.com