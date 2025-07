Anna Maria Scarfò vittima di abusi | Non basta un numero antiviolenza urge un sostegno concreto Altrimenti noi donne perdiamo fiducia nelle istituzioni e la paura prevalere sul coraggio di denunciare

Anna Maria Scarf242, vittima di abusi a soli tredici anni nel piccolo paese di San Martino di Taurianova, Calabria, denuncia con coraggio l’insufficienza dei numeri antiviolenza. Un semplice numero non basta: serve un sostegno concreto e duraturo per ricostruire fiducia nelle istituzioni e permettere alle donne di trovare il coraggio di denunciare. È tempo di agire, perché nessuna donna dovrebbe sentirsi sola di fronte alla violenza.

A soli tredici anni, è stata ripetutamente abusata nel piccolo paese di San Martino di Taurianova, in Calabria. Ha denunciato ed è diventata testimone di giustizia. «Torno a parlare per chiedere ascolto per me e per tutte le donne vittime di violenza, che, spesso, vengono abbandonate a sé stesse».