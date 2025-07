Trump la Cina e la sfida del futuro

Trump e la sfida della Cina stanno rivoluzionando gli equilibri globali, lasciandoci europei senza fiato, come su una montagna russa emotiva. Ricordando le riflessioni di Plekanov sulla personalità storica, sembra che oggi il carattere di un leader possa influenzare il destino del mondo più di quanto si pensi. Ma quali saranno le conseguenze di questa nuova era dominata da figure così carismatiche e imprevedibili? Solo il tempo potrà dirlo.

Non credevamo che con un presidente americano noi Europei saremmo finiti sulle montagne. russe. Ma è ciò che sta accadendo con Trump. Un famoso marxista bolscevico, Plekanov, aveva preso in considerazione già alla fine dell'800 la funzione della personalità nella storia. Ma, da marxista ortodosso, affermava che "il carattere dell'individuo diventa un fattore dello sviluppo sociale solo quando e in quanto i rapporti sociali lo permettono". Insomma: è il contesto storico che genera i personaggi, non viceversa. Così, accettando questo suggerimento di metodo, non ci accontenteremo di notare che Trump soffre di una forte contrazione egoica, che sembra in preda mattane quotidiane, che però costringono sull'altalena non tanto l'America quanto il mondo intero.

