Fonti ' attacchi israeliani a Gaza ieri 110 morti'

La tragedia si è consumata ieri nella Striscia di Gaza, con almeno 110 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani, secondo fonti mediche. Tra le vittime, anche molte innocenti in attesa di aiuti umanitari, evidenziando la drammatica escalation del conflitto. Questa assurda violenza continua a mettere in evidenza la grave crisi umanitaria e l’urgenza di una soluzione duratura. La pace sembra sempre più lontana, mentre le vite innocenti continuano a essere spezzate.

È salito ad almeno 110 palestinesi uccisi il bilancio degli attacchi israeliani di ieri nella Striscia di Gaza: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Almeno 34 delle vittime erano in attesa di cibo vicino ad un sito di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), riporta l'emittente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti, 'attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti'

Medioriente: fonti mediche, almeno 75 morti dopo attacchi su gaza - Nel cuore del Medio Oriente, l'ultimo escalation nei conflitti tra Israele e Gaza ha provocato almeno 75 vittime tra i civili, secondo fonti mediche.

Oggi gli attacchi israeliani in tutta Gaza hanno ucciso almeno 98 palestinesi dall'alba, tra cui 38 richiedenti aiuti. fonti mediche ad #AlJazeera.

MEDIO ORIENTE | Secondo fonti dell'agenzia di stampa dell'Anp Wafa, almeno 17 palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti stamattina, quando gli aerei israeliani hanno lanciato una serie di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza.

Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: almeno 27 morti, oltre 180 feriti - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio».