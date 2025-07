Blitz allo scalo contro protesta anarchica

Un blitz deciso allo scalo di Malpensa ha messo fine a un tentativo di sabotaggio di un volo per Casablanca, volto al rimpatrio di un cittadino straniero. Grazie all’azione tempestiva del Questore di Varese Carlo Mazza e della Divisione Anticrimine, sono stati emessi quattro fogli di via obbligatori di tre anni nei confronti di soggetti legati all’area anarchica milanese. La sicurezza dei voli e il rispetto della legge sono stati così difesi con fermezza e determinazione.

Progettavano di non far decollare da Malpensa un volo per Casablanca sul quale sarebbe stato imbarcato un cittadino straniero da rimpatriare. Per questo il Questore di Varese Carlo Mazza (nella foto), a seguito dell'attività istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso quattro provvedimenti di Foglio di via obbligatorio della durata di 3 anni nei confronti di altrettante persone appartenenti all'area anarchica del milanese. In particolare, la Digos della Questura, attraverso il monitoraggio di fonti aperte in collaborazione con la Digos di Milano, ha individuato alcuni post sui social network dove veniva pubblicizzata l'intenzione, da parte di gruppi di antagonisti, di effettuare una non meglio precisata azione di forza finalizzata a non far decollare un volo diretto a Casablanca, a bordo del quale vi sarebbe stato un cittadino straniero irregolare da rimpatriare.

