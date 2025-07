Let God Sort Em Out l’album ritorno di un duo leggendario

“Let God Sort Em Out” segna il grande ritorno di I Clipse, il duo leggendario dell’hip hop formato dai fratelli Pusha-T e Malice. Dopo 16 anni di successi solisti e riconoscimenti internazionali, i due si riuniscono per regalare ai fan un album imperdibile, ricco di energia, storie autentiche e quella qualità inconfondibile che li ha resi icone del genere. L’album è interamente...

I Clipse, duo hip hop composto dai rapper fratelli Pusha-T e Malice, tornano a collaborare dopo 16 anni con il nuovo album "Let God Sort Em Out", uscito venerdì 11 luglio. In questo periodo di pausa tutti e due i membri hanno avuto notevoli carriere da solisti con milioni di stream, candidature a numerosi Grammy (nel caso di Pusha-t con gli album "Daytona" e "It's Almost Dry") e progetti acclamati da critica e pubblico. L'album è interamente prodotto da uno storico collaboratore del gruppo: Pharrell Williams. Artista che in questi anni, oltre ad una leggendaria carriera musicale con numerose canzoni che sono diventate hit internazionali, ha raggiunto numerosi obiettivi nel mondo della moda, diventando direttore creativo di Louis Vuitton dopo il defunto Virgil Abloh.