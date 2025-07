Lucca aspetta il Napoli ma solo per 48 ore

Lucca aspetta il Napoli, ma solo per 48 ore. In un gioco di strategie e tempi, l’attaccante della Nazionale manifesta tutta la sua impazienza, desideroso di conoscere il suo futuro. Mentre la trattativa tra Napoli e Galatasaray si protrae come una partita a scacchi infinita, Lorenzo si prepara a prendere una decisione che potrebbe cambiare tutto. La suspense è alle stelle: il suo destino si deciderà davvero in così poco tempo.

Nel gioco di incastri tra pazienza e accelerazioni, la trattativa tra Napoli e Galatasaray per altri obiettivi sembra un'infinita partita a scacchi. Ma intanto c'è chi, come Lorenzo Lucca, comincia a mostrare una comprensibile impazienza. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'attaccante della Nazionale, attualmente in ritiro con l'Udinese, vuole capire dove giocherà nella prossima stagione. In cima alla lista delle pretendenti c'è il Napoli, che vanta una sorta di "diritto di prelazione" morale riconosciuto sia dal giocatore che dalla famiglia Pozzo per essersi mosso per primo – già un anno fa – con il ds Manna.

