Sinner-Alcaraz oggi in finale a Wimbledon quando si gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi il tennis mondiale si ferma per un duello imperdibile: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella storica finale di Wimbledon. Il match, atteso appassionatamente dagli appassionati, inizia alle 17:00 e sarà visibile in esclusiva su Sky e TV8, sia in diretta TV che in streaming. Non perdere questa emozionante battaglia tra due campioni emergenti: resta con noi per scoprire chi conquisterà il prestigious trofeo londinese!

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz disputeranno oggi la finale del torneo di Wimbledon. Il numero 1 e numero 2 ATP scenderanno in campo alle ore 17, diretta TV su Sky e TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

