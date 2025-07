Comparto cartario in ginocchio L’assemblea chiede certezze

Le sorti della Giano srl interessano il patrimonio culturale ed economico di Fabriano, un’eccellenza in crisi. L’assemblea, partecipatissima e preoccupata, ha acceso i riflettori su un settore fondamentale per l’intera comunità. Alleanza Verdi e Sinistra propone un tavolo di lavoro politico-istituzionale per trovare soluzioni urgentissime e salvare un comparto strategico, cuore pulsante della storia industriale locale. È il momento di agire con decisione e responsabilità.

Partecipatissima la riunione, segnale di una situazione allarmante che riguarda l'intero comparto fabrianese segnato da due grandi vertenze, quelle di Beko e Fedrigoni. Alleanza Verdi e Sinistra, organizzatrice dell'incontro a Fabriano, ha proposto un tavolo di lavoro politico-istituzionale: "Da quasi 9 mesi la situazione del comparto industriale cartario locale è in ginocchio. Le sorti della Giano srl interessano il patrimonio culturale ed economico di un'area già da tempo coinvolta in un sempre più progressivo processo di de-industrializzazione. Il tutto in una situazione di sempre maggiore incertezza.

