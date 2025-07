Contributi evasi coop nei guai Sottratti 100mila euro al fisco

Un'operazione orchestrata tra l'Ispettorato del Lavoro di Ravenna e l'Inps ha smascherato un sistema illecito di evasione contributiva e frodi nella somministrazione di manodopera, sottraendo ben 100mila euro al fisco. Questa indagine, condotta con rigore, ha portato alla luce pratiche illecite che minano la trasparenza nel settore cooperativo. Scopriamo come si sono svolti gli accertamenti e le implicazioni di questa scoperta.

Somministrazione fraudolenta di manodopera, indebita percezione della disoccupazione ed evasione contributiva. È quanto è stato riscontato dal personale dell' Ispettorato del Lavoro di Ravenna in attività congiunta con l'Inps cittadino nell'ambito di una complessa operazione che ha interessato alcuni contratti di appalto tra una cooperativa, con sede legale nel bolognese, ed alcune imprese delle province di Ravenna e Bologna. Gli accertamenti sono scaturiti a seguito di un precedente filone investigativo nei confronti di un'altra cooperativa che, mediante la presentazione di fittizie richieste di assunzioni di cittadini extracomunitari, ne consentiva l'illegale ingresso in Italia anche con il successivo e fraudolento fine di somministrarne i lavoratori.

