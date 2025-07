Il 5 per mille alla ricerca il rammarico di Ariela Benigni | Perché lo Stato si trattiene una percentuale?

Il 5 per mille rappresenta un gesto di grande valore, capace di fare la differenza senza costare nulla. Tuttavia, molti si chiedono perché lo Stato trattenga una percentuale di questa donazione, lasciando un senso di rammarico e insoddisfazione. Perché questa scelta? Scopriamo insieme le ragioni e come possiamo contribuire al meglio a supportare le cause che ci stanno a cuore.

5 per mille: un piccolo gesto, un grande valore Il 5 per mille è un gesto di generositĂ che non costa nulla, ma che può davvero aiutare moltissimi enti, istituti, onlus e organizzazioni impegnate in ambito sociale, sanitario, scientifico e culturale. E’ una scelta che ogni contribuente può esprimere nella dichiarazione dei redditi, senza alcun onere aggiuntivo: è sufficiente indicare il codice fiscale dell’ente che si desidera sostenere e apporre la propria firma. Lo Stato, in questo modo, rinuncia a una parte del gettito fiscale per destinarla, secondo la volontĂ dei contribuenti, a realtĂ e progetti di pubblica utilitĂ . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il 5 per mille alla ricerca, il rammarico di Ariela Benigni: “PerchĂ© lo Stato si trattiene una percentuale?”

