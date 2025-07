Sali di potassio contro l’insetto mangia-piante

A Cesano, un’innovativa soluzione a base di sali di potassio viene testata per contrastare l’insetto giapponese Takahisha Japonica, diventato il nemico numero uno dei coltivatori in Brianza e Lombardia. Questa sperimentazione, condotta nel Giardino Borromeo, rappresenta una speranza concreta per proteggere le piante e salvaguardare il nostro patrimonio verde. Ma come funziona questa tecnica innovativa? Scopriamolo insieme.

A Cesano si sperimenta per la prima volta un prodotto per combattere l'insetto giapponese che è diventato l'incubo di tutti i possessori di piante in Brianza e in Lombardia. L'altra sera è stata effettuata l'irrorazione di un nuovo prodotto per attaccare la temibile Takahisha Japonica sulle piante del Giardino Borromeo. Il Comune, in collaborazione con la società specializzata Demetra e Regione Lombardia, sta monitorando da tempo la cocciniglia giapponese, di cui molti cittadini segnalano la presenza nelle aree verdi pubbliche e private. L'insetto non è dannoso per l'uomo né per gli animali, ma su specie vegetali particolarmente sensibili può causare problemi di disseccamento della pianta.