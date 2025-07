Aeroporto Marconi Allarme per incendio ma è solo un errore

Un pomeriggio di paura e confusione all’aeroporto Marconi di Bologna, quando un improvviso allarme antincendio ha scatenato l’evacuazione generale dei passeggeri. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme, causato da un errore tecnico. La situazione ha creato momenti di tensione, ma tutto si è risolto senza conseguenze. La vicenda sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza affidabili e pronti a intervenire in ogni evenienza.

Attimi di tensione all’aeroporto Marconi, ieri pomeriggio, quando improvvisamente è scattato l’allarme che invitava "i passeggeri a evacuare l’aerostazione e raggiungere i punti di raccolta". Per fortuna, si è trattato di un malinteso: "Erroneamente – fa sapere il Marconi – si è attivato l’allarme antincendio". Allarme che "fa immediatamente scattare il messaggio di evacuazione", che, secondo i passeggeri presenti, è arrivato però dopo una ventina di minuti. Una finta emergenza, dunque, rientrata poco dopo, seguita da un messaggio che spiegava ai viaggiatori dell’assenza di pericolo. A diffondere la comunicazione, anche gli addetti aeroportuali direttamente ai turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Marconi. Allarme per incendio, ma è solo un errore

In questa notizia si parla di: allarme - marconi - aeroporto - incendio

Roma, incendio in corso Strade chiuse e treni fermi. L'APPELLO: "Limitiamo gli spostamenti" Massima condivisione La notizia nel primo commento Vai su Facebook

Aeroporto Marconi. Allarme per incendio, ma è solo un errore; Rocambolesca fuga all'aeroporto di Bologna: 29enne destinato all’espulsione scappa in pista e appicca incendio; Incidente all’Api (per finta): ecco lo scenario.

Aeroporto Marconi. Allarme per incendio, ma è solo un errore - Attimi di tensione all’aeroporto Marconi, ieri pomeriggio, quando improvvisamente è scattato l’allarme che invitava "i passeggeri a evacuare l’aerostazione ... Come scrive msn.com

Incendio a Fiumicino vicino all'aeroporto di Roma, nube nera impressionante spinta dal vento forte - Un vasto incendio si è generato ancora una volta nella zona di Fiumicino a Roma, il vento ha diffuso un'intensa colonna di fumo nero nell'area ... Riporta virgilio.it