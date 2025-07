Sconfisse Becker McEnroe e Ivanisevic | primo successo a Wimbledon

A Wimbledon, il simbolo dell’eleganza e della tradizione tennistica, ogni anno si svolge un rituale fatto di tessuti candidi, fragole con panna e gesti misurati. Ma nel giugno del 1992, André Agassi, giovane e ribelle, si trovò a sfidare questa liturgia, portando una ventata di novità e spirito libero. Come avrebbe reagito il campione americano di fronte a un torneo così immutabile? La sua storia avrebbe scritto un capitolo diverso, segnato dall’audacia e dalla passione autentica.

A Wimbledon giocano tutti avvolti in tessuti candidi, ingurgitano fragole con panna, sbattono i palmi delle mani con moderazione e indossano completi chic persino per respirare. È un rito più che un torneo, una liturgia che premia la compostezza, la pulizia del servizio-volée, l'eleganza al di sopra della forza. Come potrebbe allora André Agassi, nell'estate del 1992, evitare di storcere il naso? A ventidue anni sente di non appartenere a quel mondo, nemmeno in piccola parte. Nessuna deferenza verso l'etichetta, nessuna predisposizione all'erba, nessuna inclinazione alla pazienza. E allora: com'è possibile che in fondo a quell'edizione si trovi a sollevare un trofeo? Forse è perché il tennis talvolta smentisce sé stesso.