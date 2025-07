L’emozione dei fan | Max unisce le generazioni A Imola location unica

L’emozione dei fan di Max Pezzali ha travolto Imola, unendo generazioni in un’atmosfera magica. La location unica dell’Autodromo ha fatto da sfondo a un’onda di passione e nostalgia, con oltre 85mila spettatori arrivati da ogni parte d’Italia. Famiglie, amici e vecchi fan si sono ritrovati per vivere insieme un’esperienza indimenticabile, dimostrando che la musica di Max supera ogni confine. Un vero e proprio evento di valore imperdibile.

I fan di Max Pezzali sono arrivati da ogni parte d’Italia per accogliere calorosamente l’ex 883 in Autodromo. Gruppi di amici di tutte le età, coppie, fan di ieri diventati genitori e accompagnati dai propri figli. Erano oltre 85mila alla fine. In numerosissimi proprio da Imola, invogliati anche dalla possibilità di raggiungere il concerto in modo facile come raramente accade. Così come per chi abita nei vicini centri della Bassa e della Vallata. Tanti anche i bolognesi che non hanno voluto perdere l’occasione per godersi uno spettacolo unico. La distanza non è comunque riuscita a frenare i fan provenienti da ogni angolo d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it