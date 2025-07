Salotto due, si parte a settembre. Tra boschi urbani e giochi di luce.

A settembre, il salotto di Viale Ceccarini si trasformerà in un incantevole bosco urbano, tra giochi di luce e pavimentazioni in travertino. Entro estate 2026, il cuore della città si presenterà con arredi moderni e atmosfere suggestive, creando un vero e proprio gioiello a cielo aperto. A differenza del primo tratto, quello tra…

Ancora un paio di mesi, poi in viale Ceccarini saranno avviati i lavori del nuovo arredo urbano che questa volta interessano il tratto centrale tra gli incroci con i viali Milano e Dante. Già dall'estate 2026 la gran parte del 'salotto' sarà così in grado di sfoggiare una nuova veste, imbastita con un bosco urbano lineare, pavimentazioni in travertino, arredi contemporanei e particolari effetti luminosi. A differenza del primo tratto, quello tra il lungomare e viale Milano, inaugurato di recente e ombreggiato da palme che hanno sostituito le tamerici, questa parte del viale continuerà a essere caratterizzata dai pini pluridecennali.