Il dottor Daleffe | I medici di base non diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale

“La trasformazione dei medici di famiglia da liberi professionisti convenzionati a dipendenti significherebbe la fine del Servizio Sanitario Nazionale”. Così il dottor Luigi Mario Daleffe, che è stato eletto vicepresidente di Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, mette in guardia sui rischi derivanti da un cambiamento dell’assetto dei rapporti di lavoro nella medicina del territorio. Il dottor Daleffe, bergamasco e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, e il dottor Silvestro Scotti, saranno i vice del dottor Alberto Oliveti, che è stato confermato alla guida dell’ente che costituisce la cassa di previdenza principale per i medici e gli odontoiatri in Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it