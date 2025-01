Lanazione.it - Traffico: ennesima giornata nera. Un bus perde olio in piazza Gaddi e il traffico va in tilt

Firenze, 17 gennaio 2025 – Proprio un venerdì 17.mattinata da dimenticare, quella di stamani, per i fiorentini costretti a muoversi in macchina. Una perdita dida un bus, stamani presto, ha causato gravi problemi alnella zona trae ponte alla Vittoria. Come se non bastasse, un mezzo pesante in avaria sempre in quella zona ha ulteriormente mandato intutto il quadrante ovest della città. Sfortuna ha voluto che i due incidenti siano avvenuti proprio nel giorno del disallestimento di Pitti, che già di per sè avrebbe provocato rallentamenti. La fuoriuscita di, confermata da Autolinee Toscane, è avvenuta intorno alle 7 del mattino ed ha finito per bloccare una delle arterie principali della città. La Municipale ha subito chiuso una corsia in direzione uscita città, all'altezza dell'imbocco del sottopasso diVittorio Veneto.