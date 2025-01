L’Inter dei record Ancora un sogno che diventa realtà

Leggi su Ilnerazzurro.it

Enrico Ameri prende la linea da S. Siro al 39’minuto del secondo tempo. Matthaus trasforma in dinamite rabbiosa una punizione dal limite e fa tredici. Tanti sono, infatti, gli scudetti interisti alla fine del glorioso campionato 1988-1989.Lothar Matthaus ha rappresentato, al meglio, la natura della squadra dei. La forza e la potenza. L’urto devastante sugli avversari. Aggressiva e più veloce di tutti. Lo score finale fu qualcosa d’impressionante. 58 punti su 68. In panchina Trapattoni fu l’artefice di una squadra che affrontava ogni partita come parte di un disegno divino. Egli diede vita ad una compagine capace di travolgere ogni ostacolo e supportata da un gioco strumentale al dinamismo e alla prepotenza fisica dei suoi protagonisti.La partita del 28 maggio contro il Napoli rappresentò l’immagine più bella e significativa del massimo campionato di calcio.